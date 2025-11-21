Süper Lig’de haftanın hakemleri açıklandı

Milli ara bitti, Süper Lig heyecanı 13. hafta karşılaşmalarıyla başlıyor. Karadağ-Hırvatistan maçında görev yapan Halil Umut Meler, Başakşehir- Trabzonspor karşılaşmasına atanırken, U21 Avrupa Şampiyonası'nda Malta-Letonya maçına çıkan Mehmet Türkmen, Kayseri-G.Antep müsabakasına görevlendirildi. İşte 13. haftanın programı ve hakemleri:
YARIN
14.30 Kayseri-G.Antep: Mehmet Türkmen
17.00 Eyüp-Karagümrük: Cihan Aydın
20.00 G.Saray-G.Birliği: Ozan Ergün
PAZAR
14.30 Göztepe-Kocaeli: Ali Yılmaz
17.00 Beşiktaş-Samsun: Atilla Karaoğlan
17.00 Alanya-Kasımpaşa: Yiğit Arslan
20.00 Ç.Rize-F.Bahçe: Çağdaş Altay
PAZARTESİ
20.00 Konya-Antalya: Oğuzhan Aksu
20.00 Başakşehir-Trabzon: Halil Umut Meler