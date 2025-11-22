1 ay, 2 kulvar 7 final

Galatasaray'ı milli ara dönüşünde bir ay içinde zorlu fikstür bekliyor. Sakat oyuncuları artan sarı-kırmızılı takım, bu periyotta ilk sınavını Gençlerbirliği karşısında verecek. Aslantepe'de sıradaki rakip ise salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde U.S Gilloise olacak.

KRITİK 1 ARALIK!

Süper Lig'de 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile liderlik maçı oynayacak Galatasaray, derbiden üç gün sonra RAMS Park'ta Samsunspor'u ağırlayacak. Aralık ortasına doğru Avrupa'da Monaco, ligde Antalya deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ile karşılaşarak lig arasına girecek.



EKSİK ASLAN'IN KONUĞU GENÇLER

TRABZONSPOR ile berabere kaldıktan sonra Kocaelispor'a yenilen Galatasaray, liderliğini korudu ancak takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 1'e indi. Kredisi kalmayan sarı-kırmızılı takım, milli ara dönüşünde Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Osimhen, Yunus, Kaan Ayhan ve Berkan sakatlıkları, Eren Elmalı ve Metehan ise cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. 6 eksiği bulunan Galatasaray'da ileri uçta Barış Alper'in oynaması ve milli arada ekstra bir hafta izin yapan İcardi'nin yedek soyunması bekleniyor. Barış elindeki çatlağa rağmen bandajlı sahaya çıkmaya hazır durumda.

KAZIMCAN İLK 11'DE JAKOBS KULÜBEDE

PFDK'DAN 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı, lig ve Avrupa'da toplam 7 maç kaçıracak. Milli sol bekin yokluğunda Gençlerbirliği maçında Kazımcan Karataş görev bulacak. 22 yaşındaki oyuncu en son ligde 11 Ocak 2024'te ilk 11'de oynamıştı.



ROBINHO JUNIOR'A ASLAN İLGİSİ

BREZILYA basınından gelen iddiaya göre; G.Saray, bir dönem Başakşehir forması giyen Robinho'nun oğlu Robinho Junior ile ilgileniyor. Brezilya ekibi Santos forması giyen ve kulübü ile Mayıs 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 17 yaşındaki futbolcu, sol kanat ağırlıklı oynuyor. 10 numara ve sağ kanat olarak da ter dökebilen genç hücumcu için Chelsea ve İnter'in de devrede olduğu vurgulandı.