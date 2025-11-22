Hacıosmanoğlu pazartesi ikinci perdeyi açacak!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun pazartesi günü basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak basın toplantısı saat 11.00'de başlayacak. Başkan Hacıosmanoğlu'nun hakem, futbolcu ve yöneticilerin de yer aldığı bahis sürecinde ciddiyetle sonuna gidilmesi gerektiğini yinelemesi bekleniyor. Özellikle resmi bahis şirketlerinden sadece ikisinin bilgilerinin alındığı yönünde kamuoyundaki iddiaları da değerlendirmesi beklenen Hacıosmanoğlu'nun,diyerek kurmayları ile fikir alışverişi yaptığı öğrenildi.