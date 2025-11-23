Cevabı sahada vereceğiz

Mili arada Rafa Silva kriziyle uğraşan Beşiktaş'ta artık gözler bugün oynanacak Samsunspor maçına çevrildi. Bu mücadeleyi kazanarak ligde üst sıralar için iddiasını sürdürmek isteyen siyahbeyazlı ekipte, Karadeniz kulübünün başkanı Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar da gündem oldu. Yıldırım'ın, "Üzüldüğüm tek şey, üç yıldır Süper Lig'deyim veBu sene gerçekten 'o sene' olacak gibi hissediyorum.bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Defalarca yenildiler. Beşiktaş, bize eş bir rakip." şeklindeki sözleri Ümraniye'de tepki uyandırdı.Teknik ekibin oyuncularla gerçekleştirdiği toplantıda bu ifadeler üzerinde durarak,diyerek rakip başkanın konuşmalarını motivasyon unsuru olarak kullandığı ve futbolcuların da hocalarına galibiyet sözü verdikleri öğrenildi.