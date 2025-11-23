Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cevabı sahada vereceğiz
Giriş Tarihi: 23.11.2025

Cevabı sahada vereceğiz

Yüksel Yıldırım’ın, “Beşiktaş’ın içi karışık. Defalarca yenildiler. Bize eş bir rakip. Onları yeneceğiz” şeklindeki açıklamaları Ümraniye’de tepki çekti. Siyah-beyazlı futbolcular, hocalarına galibiyet sözü verdi

Ogün ŞAHİNOĞLU
Mili arada Rafa Silva kriziyle uğraşan Beşiktaş'ta artık gözler bugün oynanacak Samsunspor maçına çevrildi. Bu mücadeleyi kazanarak ligde üst sıralar için iddiasını sürdürmek isteyen siyahbeyazlı ekipte, Karadeniz kulübünün başkanı Yüksel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar da gündem oldu. Yıldırım'ın, "Üzüldüğüm tek şey, üç yıldır Süper Lig'deyim ve Beşiktaş'ı bir türlü yenemedik. Bu sene gerçekten 'o sene' olacak gibi hissediyorum. Beşiktaş'ın içi karışık. Yenilmez bir takım değil; bir Galatasaray, bir Fenerbahçe değil. Defalarca yenildiler. Beşiktaş, bize eş bir rakip. Galatasaray maçına göre daha kolay gözüküyor" şeklindeki sözleri Ümraniye'de tepki uyandırdı.

MOTİVASYON UNSURU OLDU
Teknik ekibin oyuncularla gerçekleştirdiği toplantıda bu ifadeler üzerinde durarak, "Beşiktaş ile kendilerini eş görenlere, bizi ve taraftarımızı rahatsız edenlere birlikte sahada cevap vereceğiz. Hangi formayı giydiğinizi unutmayın. Bulunduğumuz yerin neresi olduğunun bilinciyle, karşımıza çıkacak olan rakiplere bunu göstermeliyiz" diyerek rakip başkanın konuşmalarını motivasyon unsuru olarak kullandığı ve futbolcuların da hocalarına galibiyet sözü verdikleri öğrenildi.

