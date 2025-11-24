Bize sabır ve zaman lazım

Sergen Yalçın maç sonrası yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta kaos yok. Böyle bir ortam yaratmaya çalışan insanlar var. Teşhis belli, çözeceğiz..." dedi. Yalçın şunları söyledi: "Cengiz'in penaltı golüyle öne geçtik. Takım iyi reaksiyon verir diye düşünüyorduk ama yine bireysel hatadan kendi kendimize gol attık.Puan kaybettiğimiz maçlarda hep öne geçip, kaybediyor ya da berabere kalıyoruz. Anlaşılır gibi değil. Bireysel hatalar belimizi büktü ancak bunun bir çalışması yok. Doğal olarak önlem alamıyoruz. Futbol canlı oyun, her şeyi öngöremiyoruz.1-2 transfer dönemi lazım. Bize zaman verilmeli ve sabır gösterilmeli..."