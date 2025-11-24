Kasımpaşa’dan 4 dakikada dönüş

SON 8 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Alanyaspor, taraftarı önünde Kasımpaşa karşısında da kâbusa son veremedi. Ev sahibi takım 45+2. dakikada öne geçti.
Sağ kanattan Hadergjonaj'ın kullandığı uzun taç atışında savunma arkasına sarkan Hwang'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. İlk yarı bu sonuçla bitti. Ancak ikinci devreye hızlı başlayan İstanbul ekibi 48 ve 52. dakikalarda Habib Gueye ile iki gol bulup 3 puana uzandı.
5 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Kasımpaşa puanını 13 yaptı. Turuncuyeşilliler ise 15 puanda kaldı.