Saran: Bilerek mı yaptın?

Başkanı Sadettin Saran, 2-0'dan geri gelip 5-2 kazandıkları Ç.Rizespor maçının ardından İstanbul'a dönüş uçağında oyuncuları tek tek tebrik etti. Neşeli halleriyle dikkat çeken Saran, 2 golle karşılaşmanın yıldızı olan Marco Asensio ile gülümsetici bir diyalog gerçekleştirdi. Saran, ceza sahası dışından yerden sektirerek attığı golü sorup,dedi. İspanyol hücumcu,söyleminde bulundu. Öte yandan İspanyol basını ise oyuncunun formunu sayfalarına taşıdı., "Asensio, Türkiye'deki durdurulamaz performansını sürdürüyor.ifadelerini kullandı., "Durdurulamaz Asensio",ise "Asensio kariyerinin en tuhaf golünü attı. Kullandığı teknik hayran bıraktı'' notunu düştü.