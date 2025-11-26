Real Madrid’de isyan çıktı!

ekibi Real Madrid'de ortalık karışık… Teknik direktör Xabi Alonso'yu istemediği iddia edilen bir grup oyuncu kazan kaldırdı.İspanyol basınındaki iddialara göre; Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Thibaut Courtois, Arda Güler ve Kylian Mbappe, teknik direktörlerinden memnun tarafta.