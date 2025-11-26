Real Madrid’de isyan çıktı!

LA LIGA
ekibi Real Madrid'de ortalık karışık… Teknik direktör Xabi Alonso'yu istemediği iddia edilen bir grup oyuncu kazan kaldırdı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de formasını giydiği Los Galacticos'ta sezon başında göreve gelen İspanyol çalıştırıcı, 17 maçta 13 galibiyet- 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile yoluna devam ederken bir grup oyuncu, Alonso'nun gönderilmesini istedi.
İspanyol basınındaki iddialara göre; Dean Huijsen, Alvaro Carreras, Thibaut Courtois, Arda Güler ve Kylian Mbappe, teknik direktörlerinden memnun tarafta. Muhalifler ise Vinicius, Federico Valverde, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick ve Ferland Mendy olarak sıralanıyor.