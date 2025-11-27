Kenan Yıldız’a yeni sözleşme yapılsın!

Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna girip, galibiyetin başmimarı olan Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük övgü var. Tuttosport'ta, Juventus'un geleceğinin, Türk yıldızın etrafında şekillenmesi gerektiği belirtildi. Haberde, "Kenan'la sözleşme yenileme artık kulübün en büyük önceliği olmalı.denildi. Tuttosport ayrıca genç yıldız içinlider ve Juve'yi yeniden Juve yapan oyuncu" ifadelerini kullandı.