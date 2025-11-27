Kenan Yıldız’a yeni sözleşme yapılsın!

Juventus'un
Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yendiği maçta ikinci yarıda oyuna girip, galibiyetin başmimarı olan Kenan Yıldız'a İtalya'da büyük övgü var. Tuttosport'ta, Juventus'un geleceğinin, Türk yıldızın etrafında şekillenmesi gerektiği belirtildi. Haberde, "Kenan'la sözleşme yenileme artık kulübün en büyük önceliği olmalı. Çünkü Juventus'un Avrupa'daki yolculuğunu adeta tek başına ayakta tuttu"
denildi. Tuttosport ayrıca genç yıldız için "Fırtınayı bitiren adam,
lider ve Juve'yi yeniden Juve yapan oyuncu" ifadelerini kullandı.