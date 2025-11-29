Kayserispor, Rizespor’u tek golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor kozlarını paylaştı.
Dengede geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
KAYSERİSPOR BU SEZON BİR İLKİ YAŞADI
İkinci yarıya daha iyi başlayan Kayserispor, Benes'in uzak mesafeden attığı golle öne geçti. Kalan bölümde beraberlik şanslarından yararlanamayan Karadeniz ekibi, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Ayrıca Kayserispor bu sezonki ilk deplasman galibiyetini de almış oldu.
Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten sarı-kırmızılılar, 15. sıraya yükseldi. Rizespor ise 14 puanla 11. sırada kaldı.