29.11.2025

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, evinde Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip, ikinci yarıda bulduğu golle kazanan taraf oldu.

Kayserispor, Rizespor’u tek golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor kozlarını paylaştı.

Dengede geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

KAYSERİSPOR BU SEZON BİR İLKİ YAŞADI

İkinci yarıya daha iyi başlayan Kayserispor, Benes'in uzak mesafeden attığı golle öne geçti. Kalan bölümde beraberlik şanslarından yararlanamayan Karadeniz ekibi, mücadeleyi 1-0 kaybetti. Ayrıca Kayserispor bu sezonki ilk deplasman galibiyetini de almış oldu.

Bu sonuçla puanını 12'ye yükselten sarı-kırmızılılar, 15. sıraya yükseldi. Rizespor ise 14 puanla 11. sırada kaldı.

