Eski yıldızlar izdiham çıkardı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran iki gün önce taraftarı Fenerium'daki ürünleri tüketmeye davet etmişti.Sarı-lacivertli futbolseverler dükkanlarda ürün bırakmadı. Dün ise Fenerbahçe forması giymiş eski yıldızlar, stattaki Fenerium mağazasında düzenlenen etkinlikte taraftarla bir araya geldi.Büyük buluşmada eski oyuncularla fotoğraf çektirmek ve onlardan imza almak için yoğun bir çaba harcayan taraftarlar raflarda ürün bırakmadı. Bugün de satışların yoğun şekilde sürmesi bekleniyor.Fenerbahçe'nin efsane orta sahası Stephan Appiah, Fenerium'da düzenlenen etkinlikte G.Saray'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki isim şunları söyledi:1996'da Gana'dan genç halimle G.Saray için gelmiştim. Seçilmedim ve tekrar Gana'ya dönmek zorunda kaldım. Sonrasında İtalya'da oynayıp F.Bahçe'ye geldim. Bu yüzden benim için kişisel bir mesele haline gelmişti.Bizim oynadığımız dönemde saha içinde birçok lider vardı. Lugano, Kezman, Alex gibi liderler vardı. Gerçek tutku bizi her zaman başarıya ulaştırdı."Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, ezeli rakibi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i derbiye özel olarak davet etti. Ancak Özbek, "Teşekkür ederim, benim uğurum var... Derbilere gitmiyorum" diyerek daveti nazik bir dille reddetti. Kadıköy'deki zirve savaşında sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyelerinin tam kadro tribünde hazır olacağı bildirildi.