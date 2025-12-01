Eski yıldızlar izdiham çıkardı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran iki gün önce taraftarı Fenerium'daki ürünleri tüketmeye davet etmişti. O çağrı yoğun bir şekilde karşılık buldu.
Sarı-lacivertli futbolseverler dükkanlarda ürün bırakmadı. Dün ise Fenerbahçe forması giymiş eski yıldızlar, stattaki Fenerium mağazasında düzenlenen etkinlikte taraftarla bir araya geldi. Dışarıdaki yoğun kalabalık nedeniyle yıldızlar içeri girmekte zorlandı.
Büyük buluşmada eski oyuncularla fotoğraf çektirmek ve onlardan imza almak için yoğun bir çaba harcayan taraftarlar raflarda ürün bırakmadı. Bugün de satışların yoğun şekilde sürmesi bekleniyor.
'GALATASARAY BENİM İÇİN KİŞİSEL MESELEYDİ'
Fenerbahçe'nin efsane orta sahası Stephan Appiah, Fenerium'da düzenlenen etkinlikte G.Saray'la ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 44 yaşındaki isim şunları söyledi: "Galatasaray maçları benim için her zaman kişisel meseleydi.
1996'da Gana'dan genç halimle G.Saray için gelmiştim. Seçilmedim ve tekrar Gana'ya dönmek zorunda kaldım. Sonrasında İtalya'da oynayıp F.Bahçe'ye geldim. Bu yüzden benim için kişisel bir mesele haline gelmişti. Galatasaray'a karşı her zaman kişisel tutkuyla oynadım. Onlara ne kadar büyük bir hata yaptıklarını göstermek istemiştim.
Bizim oynadığımız dönemde saha içinde birçok lider vardı. Lugano, Kezman, Alex gibi liderler vardı. Gerçek tutku bizi her zaman başarıya ulaştırdı."
ÖZBEK GİTMİYOR!
Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran, ezeli rakibi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i derbiye özel olarak davet etti. Ancak Özbek, "Teşekkür ederim, benim uğurum var... Derbilere gitmiyorum" diyerek daveti nazik bir dille reddetti. Kadıköy'deki zirve savaşında sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyelerinin tam kadro tribünde hazır olacağı bildirildi.