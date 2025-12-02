Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsun skoru tutamadı alanya 90+1’de yakaladı
Musaba ile öne geçen Karadeniz ekibi, tam kazandım derken sobelendi. Akdeniz takımına 1 puanı Güven Yalçın getirdi

Süper Lig'de günün diğer karşılaşmasında Samsunspor, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 5. dakikada Musaba ile bir pozisyondan faydalanamazken aynı oyuncu, 15'te yarım vole vuruşuyla fileleri havalandırdı. İlk yarı 1-0 biterken ikinci devrede Alanya gol için bastırdı. 56'da Lima'nın kafa vuruşunda Samsun kalecisi Okan Kocuk gole izin vermedi. 79 ve 84'te bu kez kırmızı-beyazlılarda Musaba pozisyonlardan faydalanamadı. 90+1'de ise Alanyaspor, Güven Yalçın'ın golüyle 1 puanı kurtardı. 90+5'te Samsun'dan Joe Mendes, 90+7'de de Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pererira kırmızı kartla atıldı. Böylece Samsun, 4. sıradaki yerini kaptırarak beşinciliğe geriledi.

