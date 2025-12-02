Samsun skoru tutamadı alanya 90+1’de yakaladı

Süper Lig'de günün diğer karşılaşmasında Samsunspor, evinde Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye hızlı başlayan Karadeniz ekibi, 5. dakikada Musaba ile bir pozisyondan faydalanamazkenİlk yarı 1-0 biterken ikinci devrede Alanya gol için bastırdı. 56'da Lima'nın kafa vuruşunda Samsun kalecisi Okan Kocuk gole izin vermedi. 79 ve 84'te bu kez kırmızı-beyazlılarda Musaba pozisyonlardan faydalanamadı. 90+1'de ise Alanyaspor, Güven Yalçın'ın golüyle 1 puanı kurtardı.Böylece Samsun, 4. sıradaki yerini kaptırarak beşinciliğe geriledi.