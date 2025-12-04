Samsunspor alarmı!

F.Bahçe derbisini unutan Galatasaray, Samsunspor'a konsantre oldu. Rakibini ciddiye alan teknik direktör Okan Buruk, Aslantepe'de sürprize izin vermek istemiyor. Kadıköy'den lider dönen Buruk, Samsunspor'a karşı rotasyon düşünmüyor.İki oyuncu da son taktik çalışmada ağrı hissetmezse ilk 11'de devam edecek. Yine yedek soyunacak Yunus Akgün'ün süresi artacak.Jakobs ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco sınavına yetişmeye çalışıyor.