Samsunspor alarmı!

F.Bahçe derbisini unutan Galatasaray, Samsunspor'a konsantre oldu. Rakibini ciddiye alan teknik direktör Okan Buruk, Aslantepe'de sürprize izin vermek istemiyor. Kadıköy'den lider dönen Buruk, Samsunspor'a karşı rotasyon düşünmüyor. Sakatlıktan yeni çıkan Osimhen ve Lemina'nın durumu yakından takip ediliyor.
İki oyuncu da son taktik çalışmada ağrı hissetmezse ilk 11'de devam edecek. Yine yedek soyunacak Yunus Akgün'ün süresi artacak. Samsunspor maçında sol bekte Kazımcan görev yapacak.
Jakobs ise Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco sınavına yetişmeye çalışıyor.