Onur listesinin son harikası!

Trabzonspor, yıllardır Türk futboluna kazandırdığı genç kalecilerle dikkat çekerken bu geleneğe bir isim daha ekleniyor. Türkiye Kupası'nda Van Spor karşısında ilk kez A Takım forması giyen Onuralp Çevikkan, ortaya koyduğu performansla parladı. Bordomavili takımda geçmişte Tolga Zengin, Onur Kıvrak ve Uğurcan Çakır, henüz 19-20 yaşlarında ilk maçlarda gösterdikleri başarılı performanslarla alkış almış ve uzun yıllar kaleyi korumuştu. Bu isimlere şimdi 19 yaşındaki Onuralp eklenmiş durumda. Genç eldiven, Trabzonspor'un kaleci üretim geleneğini sürdürmeye aday olduğunu gösterdi.

REAL MADRİD'İN RADARINA GİRDİ!

FIRTINA'NIN yeni jenerasyon kalecisi olarak gösterilen 19 yaşındaki Onuralp Çevikkan, daha önce Real Madrid'in de radarına girmişti. İzmir doğumlu olan genç file bekçisi, Altınordu altyapısından 2023 yılında 700 bin Euro'ya Trabzonspor'a transfer edilmişti. M.United'dan kiralanan dünyaca ünlü kaleci Onana da Onuralp ile idmanlarda yakından ilgileniyor.

FIRTINA'YA BİR İYİ İKİ KÖTÜ HABER!

TEKNİK ekibe iletilen son raporlara göre Folcarelli'nin Göztepe maçında sahaya çıkma ihtimali yükseldi. Ancak iyileşme süreci yavaş ilerleyen Savic'in maç kadrosunda yer alması zora girdi. Brezilyalı Augusto'nun durumu ise sağlık ekibinin yapacağı son değerlendirmeye bağlı olacak. Kritik Göztepe karşılaşması öncesinde üç oyuncunun durumu, Trabzonspor'da tüm planlamaların merkezine yerleşmiş durumda. Pazar günü Folcarelli-Bouchouari ikilisinin ilk kez orta sahada birlikte görev yapmaları bekleniyor.