Domenico Tedesco: "Bir kez daha engelleyemedik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Domenico Tedesco yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bizim için iyi bir maç olmadı. İlk 15 dakika kontrol bizdeydi ve gol bulmalıydık. İki net pozisyonumuz vardı, atmalıydık o dakikalarda... Gol atamayınca, rakip inanç kazanıyor.

"ORTAYI ENGELLEYEBİLSEYDİK..."

Semedo sakatlığı sonrası sahadaki yapımızı kaybettik. 2-0 yapabilirdik, değerlendiremedik. Yediğimiz gol benim için hala kırıklığı! Bir kere daha rakibin ortasını engelleyemedik! Eğer ortaya engel olabilseydik, bu maçı kazanırdık."

Değişikliklerden sonra takımın enerjisi yükseldi ve 1-0'ı bulduk. Negatif değil, pozitif etki yarattı değişiklikler. Oyunculara karşı karar almadım, oyuna taze kan sokmak istedim."