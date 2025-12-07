Bu ikili silip süpürecek!

Okan Buruk yönetiminde 4. sezonuna giren Galatasaray, zirveden inmiyor. 3 şampiyonluk yaşadığı dönemde hücum hattından maksimum skor katkısını alan deneyimli hoca, gol kralları çıkardı. İcardi'yi sırasıyla Kerem ve Mertens beslerken, Osimhen'i Barış ve Yunus tamamladı.Başakşehir deplasmanında tek başına galibiyeti getiren Alman yıldız, F.Bahçe ve Samsun'u da avladı. Ajax ve Samsun karşısında Osimhen'e de asist yaptı.Osimhen ise her dakika Aslan'ı taşıyor. Bu hafta uzatmada röveşatayla takımını ipten alan Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ı zirvede tuttu. Şampiyonlar Ligi'nde'ı tek başına yıkarken, Göztepe ve Samsun maçlarında sonucu belirledi.