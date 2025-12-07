Galatasaray efsane yaptı!

Maskeli Kral lakaplı Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon ligde 5, Avrupa'da 6 olmak üzere 14 müsabakada fileleri 11 kez sarstı. Bir golcüden daha fazlası olduğunu gösteren Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da seviye atladı. Sarı-kırmızılılarda 55 karşılaşmada ağları 48 defa bulan Osimhen, maç başına 0.87 gol ortalamasına imza attı ve kariyerinin en iyi değerine ulaştı. Napoli'de 133 müsabakada 76 gol kaydederek 0.57 gol atma karnesine sahipti. Charleroi'de bu 0.55'ken, Lille'de ise 0.47'ydi.
Ayrıca Okan Buruk yönetiminde fileleri 48 kez sarsan Osimhen, 1 gol daha atarsa kariyerinde zirvede bulunan Luciano Spalletti (49) ile yakaladığı istatistiği egale edecek.