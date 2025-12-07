Galatasaray efsane yaptı!

Maskeli Kral lakaplı Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon ligde 5, Avrupa'da 6 olmak üzere 14 müsabakada fileleri 11 kez sarstı. Bir golcüden daha fazlası olduğunu gösteren Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da seviye atladı.Ayrıca Okan Buruk yönetiminde fileleri 48 kez sarsan Osimhen, 1 gol daha atarsa kariyerinde zirvede bulunan Luciano Spalletti (49) ile yakaladığı istatistiği egale edecek.