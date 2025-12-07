Kadınlar derbisinde kazanan Fenerbahçe!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev, konuk ettiği Galatasaray GAİN'i 1-0 yendi.

Müsabakayı, 10 binin üzerinde seyirci yerinde takip etti. Sarı-lacivertlilerde kulüp başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de karşılaşmayı tribünden izledi.

Karşılaşmanın 64. dakikasında Fenerbahçe arsaVev öne geçti. Sağdan gelişen atakta Sabastine, ceza sahası içinde savunmayla girdiği mücadelede yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Cox, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

Mücadele, Fenerbahçe arsaVev'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.