Gençlerbirliği’nde yeni yönetimin görev dağılımı belli oldu!

Giriş Tarihi: 9.12.2025 14:10

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yeni yönetim kurulunun görev dağılımı netlik kazandı.

Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.

Kulübün açıklamasına göre 6 Aralık Cumartesi günkü olağanüstü seçimli genel kurulda göreve getirilen Haydar Arda Çakmak başkanlığındaki yeni yönetim, ilk toplantısını Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptı.

Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:

Haydar Arda Çakmak: Başkan

Arif Ölmez: Başkan vekili

Ertuğrul Cem Cihan: Asbaşkan (Hukuk işlerinden sorumlu)

Seçkin Altınel: Asbaşkan (Mali işlerden sorumlu)

Gün Emre İçer: Asbaşkan (Sponsorluklardan sorumlu)

İbrahim Ethem Koşar: Asbaşkan (Kamu ve kurumsal işlerden sorumlu)

Hakan Kaynar: Genel sekreter

Berşan Kayıkcı: Genel sekreter yardımcısı

Murat Aras: Sayman

Savaş Çolakoğlu: Basın sözcüsü

Harun Erol: Futbol şube sorumlusu

Evren Han: Taraftardan sorumlu

Murat Kahramaner: Stadyumdan sorumlu

Tolga Arslan: Stadyumdan sorumlu

Kadir Kudret Hatipoğlu: Sağlık işlerinden sorumlu

Abdulvahit Vardar: Sponsorluklardan sorumlu

Şener Köseoğlu: Tesis sorumlusu

Nilüfer Bircan: Amatör branş sorumlusu

Kubilay Güvenç: İstanbul temsilcisi yönetim kurulu üyesi

