Kocaelispor’un sahasında 7 maçtır bileği bükülmüyor

Süper Lig'de iç sahadaki performansıyla 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kocaelispor, topladığı puanların büyük bölümünü evinde elde etti.

Yeşil-siyahlılar sezon başı göreve gelen teknik direktör Selçuk İnan ile sezona istediği gibi başlangıç yapamasa da iç sahada bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu.

Söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Körfez temsilcisi, tek iç saha mağlubiyetini ligin 2. haftasında Samsunspor karşısında yaşadı.

Konuk ettiği Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile berabere kalan yeşil-siyahlılar, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Kocaelispor, sahasında topladığı 15 puanla Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından iç sahada en çok puan toplayan 4. takım konumunda.

KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Kocaeli ekibi evinde oynadığı 8 maçta sadece 3 gol yedi ve bu alanda Göztepe ve Corendon Alanyaspor ile ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Yeşil-siyahlılar, rakip fileleri ise 7 kez havalandırırken, evinde elde ettiği 4 galibiyetin 3'ü 1-0'lık skorlarla geldi. Tek farklı galibiyetin dışına yalnızca Corendon Alanyaspor maçında çıkan Kocaelispor bu maçı 2 golle kazandı.

Evindeki son 5 maçta ise gol yemeyen yeşil-siyahlılar, bu süreçte 13 puan topladı.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Puan tablosunda 8. sırada bulunan Kocaelispor, dış sahadaki performansında ise aynı başarıyı gösteremedi.

Deplasmanda oynadığı 7 maçta yalnızca 4 puan toplayan yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol yerken 5 gol atabildi. Körfez temsilcisi, bu alanda Eyüpspor'un (3) ardından ligin deplasmanda en az gol atan ikinci takımı konumunda.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında galibiyet elde edemeyen Kocaelispor, son 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ligin son sırasından 8. sıraya kadar yükselmeyi başardı.