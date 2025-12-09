Sergen Yalçın’dan sert VAR açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından hakem ve VAR kararlarına isyan etti. "Türkiye'deki futbol ortamı çok sağlıksız" diyen tecrübeli hoca, "VAR sistemi, futbolun bütün doğallığını ortadan kaldırmıştır. VAR'da oturan arkadaşlar, istediği takıma maçı kazandırırlar, istediği takıma kaybettirirler. Jota Silva'nın pozisyonunu izleyin bakalım. Oyuncunun topla alakası yok. Direkt bizim oyuncuya bodoslama giriyor. Oyuncu da sakatlanıyor. Belki bir, iki ay oynamayacak, bilmiyoruz. Kime VAR? Kime yok" dedi ve şöyle devam etti: "Masaya yumruğumuzu vuracağımız zaman gelirse vururuz. Şu an öyle bir pozisyonda değiliz. Biraz zaman lazım. Önümüzde transfer dönemleri var. Her şeyin farkındayız. Nasıl düzelteceğimizi biliyoruz."



İSTİFA EDİN

BU SEZON beklentilerin çok uzağında kalan, taraftarlarını üzen Beşiktaş, dünkü sonuçla da hayal kırıklığı yaşattı. Tribünler futbolcuları ıslıklarken son düdüğün ardından "Yönetim istifa" diye bağırdı. Siyah-beyazlı taraftarlar da hem takıma hem de teknik direktör Sergen Yalçın'a sosyal medyadan tepki gösterip "Hemen istifa etsin", "Bu iş böyle gitmez" yorumlarıyla isyan ettiler.