Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı
Giriş Tarihi: 11.12.2025 11:01

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı

Trendyol Süper Lig’in 16. haftası yarın (12 Aralık cuma) oynanacak Kasımpaşa - Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 13 Aralık Cumartesi, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın önemli maçında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek. Lider Galatasaray da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Zirve takibini sürdüren ekiplerden Fenerbahçe ise Konyaspor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

Yarın
20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği

13 Aralık Cumartesi
14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor
17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor
20.00 Antalyaspor - Galatasaray

14 Aralık Pazar
14.30 Gaziantep FK - Göztepe
17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir

15 Aralık Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Konyaspor

