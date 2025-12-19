Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyüpspor’dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!
Giriş Tarihi: 20.12.2025 00:46 Son Güncelleme: 20.12.2025 00:48

Eyüpspor’dan Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken paylaşım!

Eyüpspor, Süper Lig’in 17. haftasındaki Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma saat 17.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Eyüpspor, resmi sosyal medya hesaplarından maç öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Eyüpspor'dan yapılan paylaşımda ilk olarak, "Yarın Fenerbahçe'yi yenersek ne olur" sorusu soruldu. Bilgisayar tarafından, "Sana birkaç örnek göstereceğim. Galatasaray'ın arka bahçesi nasıl oynadı ama… Üzmez Galatasaray'ını yener tabi. Galatasaray şampiyon olsun diye oynadılar" cevapları verildi.

Eyüpspor'dan sorulan, "Peki yarın yenilirsek ne olur" sorusuna ise şu cevaplar verildi: "Sana birkaç örnek gösteriyorum. Tamam anladık üzmedin Fenerini. Maça kaça sattınız siz? Yatacağınız belliydi Fenerinize."

Eyüpspor'dan yapılan yazışma şu şekilde devam etti:

"Bunlar çok kötü! Bir çözüm yok sanırım. Merak etme büyük Eyüpspor taraftarı! Yarın yensen de yenilsen de her zamanki gibi sahada kulübü için, başkanı için onuruyla mücadele eden bir takım olacak."

