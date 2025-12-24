23 Kasım’da yazdık Musaba Fenerbahçeli oldu

Fenerbahçe, kanat transferini bitirme noktasına getirdi.Karadeniz ekibinde yıllık 700 bin Euro kazanan Musaba'nın, Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, her iki kanatta da görev yapabilen futbolcu için 5.7 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazırlanıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco, Musaba'nın özellikle yüksek sürati, bire birdeki etkinliği, çalım yeteneği ve asist katkısı nedeniyle transfere onay verdi. Deneyimli kanat oyuncusunun Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanması öngörülüyor.