Biz olunca kart rakiplere uyarı

Giriş Tarihi: 24.12.2025

Beşiktaş bu sezon lig ve Avrupa'da 7 kez öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü karşılaşma sonuna taşımakta zorlanmıştı. Dün bu şanssızlığını kırdı. Maçın ardından Sergen Yalçın hem oyunu değerlendirdi hem de hakemlere eleştiride bulundu: "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Son dakikalarda kazanmak önemliydi. Bu şanssızlığı kırdık. Oyuncularımın yaptığı en önemli şey; oyun planına sadık kalmalarıydı. Kupa maçı önemli bir galibiyet. Bize gelince kart rakibe gelince uyarı, işi çok iyi bildiğimiz için bu konuda tecrübeliyiz. Kazanmamıza rağmen hakemden şikâyetçi olacak takım biziz. Performanslar kötü. Siz müdahale etmeyin. Dışarıdan çok belli oluyor. Burası Beşiktaş camiası, Anadolu takımı değil. Bunu da bilsinler."

