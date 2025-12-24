Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor tek golle galip geldi
Giriş Tarihi: 24.12.2025

Konyaspor tek golle galip geldi

Konyaspor tek golle galip geldi
  • ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Konyaspor, evinde Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada yeşil-beyazlılar golü buldu. 21. dakikada Andzouana'nın sağ kanattan yerden ortasında defanstan dönen topu Umut Nayir, Tunahan Taşçı'ya çıkardı. Tunahan yerden vuruşuyla fileleri havalandırdı. Karşılaşmada Konya'nın teknik direktörü Çağdaş Atan, 90+5'te ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Öte yandan iki takım da "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazılı ortak pankartla seremoniye çıktı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Konyaspor tek golle galip geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz