Kadıköy’de Türk bayraklı şölen

Mardin Nusaybin'de gerçekleşen Türk bayrağını indirme girişimi infiale neden olmuş ve tüm Türkiye de bayrağına sahip çıkmıştı. Fenerbahçe Kulübü de Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu.Sarı-lacivertli taraftarlar, Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.