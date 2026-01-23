Kadıköy’de Türk bayraklı şölen

Mardin Nusaybin'de gerçekleşen Türk bayrağını indirme girişimi infiale neden olmuş ve tüm Türkiye de bayrağına sahip çıkmıştı. Fenerbahçe Kulübü de Aston Villa maçı öncesinde stadı kırmızı-beyaz renklerle doldurdu. Karşılaşma öncesi tribünlere 40 bin bayrak dağıtılırken, seramoni sırasında kale arkası tribünleri ve maraton üst tribününde dev Türk bayrakları açıldı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Aston Villa maçında tribünleri tamamen doldururken, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak görsel şölen oluşturdu.