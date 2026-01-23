Kafamızı kaldırmalıyız

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco, Aston Villa yenilgisini şöyle yorumladı: "Takım savaştı ve bunun yanında iyi de oynadı. Premier Lig üçüncüsü karşısında yapılması gereken her şeyi yaptık. Cesur ve açık oynayınca onlar da boşlukları değerlendiriyor. Sonuç için üzgünüm. Ama kafamızı kaldırmamız gerek. İki gün sonra yine güçlü bir rakiple (Göztepe) oynayacağız.
İlk yarıda rakibimiz topa dokunamadı. Onların 8 maçını izledim. Hiçbiri bizim kadar pozisyona girmedi.
Günün sonunda sonuç önemli. Sonucu değiştiremiyoruz. Talisca sakatlıktan döndüğü için onu bu şekilde değerlendirmem gerekiyordu." Alman hoca, En-Nesyri içinse "Şu an için benim oyuncum. Yarın (bugün) takıma katılacak"
dedi.