Küfre karşı kampanya

TÜRKİYE
Futbol Federasyonu, statlarda küfrü arındırmak için 'Futbola Aşığız, Küfre Karşıyız' kampanyası başlattı. TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonun, futbolun her yaştan taraftar için birleştirici bir şölen olması, müsabakaların saygı, fairplay ve centilmenlik ruhu içinde
oynanması amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmaları kapsamında; sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de oynanacak tüm maçlarda takımlarımız 'Futbola Aşığız, Küfre Karşıyız'
pankartıyla sahaya çıkacaktır. Federasyon olarak; saygı temelli bir futbol kültürünü güçlendirmek için paydaşlarımızı bu değerler etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz" denildi.