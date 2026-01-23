Küfre karşı kampanya

TÜRKİYEFutbol Federasyonu, statlarda küfrü arındırmak için 'Futbola Aşığız, Küfre Karşıyız' kampanyası başlattı. TFF'den yapılan açıklamada, "Federasyonun, futbolun her yaştan taraftar için birleştirici bir şölen olması,oynanması amacıyla yürüttüğü farkındalık çalışmaları kapsamında; sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de oynanacak tüm maçlarda takımlarımızpankartıyla sahaya çıkacaktır. Federasyon olarak; saygı temelli bir futbol kültürünü güçlendirmek için paydaşlarımızı bu değerler etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz" denildi.