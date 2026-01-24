Forvete ‘Beto’n geliyor

ELİNDE asıl mevkii santrfor olan sadece Jhon Duran kalan Fenerbahçe, bu bölge için arayışlarını hızlandırdı. Sarılacivertliler, Everton'da yeteri kadar şans bulamayan Beto'yu gündemine aldı. Kanarya'nın,Sözleşmesi 2027'de bitecek Beto'nun da menajeriyle ilk görüşme gerçekleştirildi. Oyuncunun, ayrılığa sıcak baktığı bildirildi. Sörloth, Nkunku ve Nunez'den istediğini alamayan F.Bahçe, şartlarını bu transfer için zorlayacak. Bu sezon Premier Lig'de 22 maçta ter döken oyuncu, 836 dakika sahada kalırken sadece 2 gol atabildi.