Fener’in gözü yaşlı

TESELLİSİ ÜNVANI
Fenerbahçe Göztepe'yi yenemedi ama yenilmezlik serisi devam etti. Süper Lig'in namağlup tek ekibi olan sarılacivertliler Avrupa'nın 5 büyük liginde bileği bükülmeyen tek takımı durumunda.
20 kulüplü İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A
, 18 takımlı Almanya Bundesliga ve Fransa Ligi
'nde yenilgisiz takım bulunmuyor. Bu arada Türkiye'de 3. Lig 3. Grup'ta Sebatspor da (18 haftada mağlubiyeti yok. (14G/4B)) yoluna kayıpsız devam ediyor.
MUSABA: PANİK YOK!
Ara transferde Samsunspor'dan gelen Musaba, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısında 2 asist yapmıştı.
Ligdeki ilk müsabakasında 1 gol-1 asistle 3-2'lik Alanyaspor galibiyetinde
önemli rol oynadı. Dün de Nene'nin golünde asisti yapan
isim oldu. Sarılacivertli formayla 1 gol-4 asiste ulaştı. Maçtan sonra "Panik yok. Ş ampiyon olacağız"
dedi.
GOL GOL GOL! ŞAMPİYONLUK GİDİYOR
Fenerbahçe taraftarı 4 kupayı da istediğini tribüne astığı pankartla gösterdi ama üstüne puan kaybı geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında tribünler "Fener gol gol gol, şampiyonluk gidiyor" diyerek takımı ateşlemeye çalıştı.
NENE'NİN SEVİNCİ YARIM KALDI
Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon Euro bonservisle Salzburg'tan aldığı Nene suskunluğunu Göztepe maçında bozdu. Süper Lig'de 4 gol-5 asiste ulaşarak 9 gole katkı verdi.
Afrika Kupası'nda Mali formasıyla mücadele eden ve ayağının tozuyla Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçına çıkan 23 yaşındaki oyuncu son olarak 9 Kasım'daki Kayseri maçında iki gol atmış, bir hafta sonra Rize karşılaşmasında da 2 asist yapmıştı. 57'de yerine Jhon Duran'a bıraktı.
GÖZTEPE'DEN 23 YIL SONRA BİR İLK
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki maçı da kaybetmedi. İzmir'de 0-0 berabere kaldı, Kadıköy'de 1-1'le bir puanı hanesine yazdırdı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, 2002-03 sezonundan bu yana Fenerbahçe karşısında bunu yaşayan ilk teknik adam oldu.
Bu arada ligin en az gol yiyen takımı ünvanına sahip (11) Göztepe'de kaleci Mateusz Lis devleşerek beraberlikte büyük pay sahibi oldu. Polonyalı file bekçisi, F.Bahçe'nin 5 şutunun 4'üne engel oldu.
REKOR YETMEDİ
Göztepe karşısında 627 başarılı pas
karnesi tutturan F.Bahçe, bu sezonun kendi adına rekoruna imza attı ama yetmedi. İlk devrede 328 pas yapan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 299'luk bir değer tutturdu.
1
Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında topla en fazla oynayan takım olan Fenerbahçe (%81.5 vs Göztepe), sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.