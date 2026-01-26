Fener’in gözü yaşlı

Fenerbahçe Göztepe'yi yenemedi ama yenilmezlik serisi devam etti. Süper Lig'in namağlup tek ekibi olan sarılacivertliler20 kulüplü, 18 takımlı'nde yenilgisiz takım bulunmuyor. Bu arada Türkiye'de 3. Lig 3. Grup'ta Sebatspor da (18 haftada mağlubiyeti yok. (14G/4B)) yoluna kayıpsız devam ediyor.Ara transferde Samsunspor'dan gelen Musaba, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta Süper Kupa yarı finalindeLigdeki ilk müsabakasındaönemli rol oynadı. Dün deisim oldu. Sarılacivertli formayla 1 gol-4 asiste ulaştı. Maçtan sonradedi.Fenerbahçe taraftarı 4 kupayı da istediğini tribüne astığı pankartla gösterdi ama üstüne puan kaybı geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında tribünler "Fener gol gol gol, şampiyonluk gidiyor" diyerek takımı ateşlemeye çalıştı.Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon Euro bonservisle Salzburg'tan aldığı Nene suskunluğunu Göztepe maçında bozdu.Afrika Kupası'nda Mali formasıyla mücadele eden ve ayağının tozuyla Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçına çıkan 23 yaşındaki oyuncu son olarak 9 Kasım'daki Kayseri maçında iki gol atmış, bir hafta sonra Rize karşılaşmasında da 2 asist yapmıştı. 57'de yerine Jhon Duran'a bıraktı.Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Göztepe bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki maçı da kaybetmedi. İzmir'de 0-0 berabere kaldı, Kadıköy'de 1-1'le bir puanı hanesine yazdırdı.Bu arada ligin en az gol yiyen takımı ünvanına sahip (11) Göztepe'de kaleciGöztepe karşısındakarnesi tutturan F.Bahçe, bu sezonun kendi adına rekoruna imza attı ama yetmedi. İlk devrede 328 pas yapan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda 299'luk bir değer tutturdu.Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında topla en fazla oynayan takım olan Fenerbahçe (%81.5 vs Göztepe), sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.