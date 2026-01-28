Bir yere gitmem!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Youssef En-Nesyri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.İtalyan ekibinin kiralama teklifini F.Bahçe kabul etti ancak En-Nesyri, "Kiralık gitmem" dedi. İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu kullanması halinde gelecek sezon için vereceği ücreti de ayrıca En-Nesyri'ye kabul ettiremedi.Fenerbahçe'de henüz En-Nesyri ve Jhon Duran ayrılmasa da forvet arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertliler,İskoç ekibinin, Portekizli santrforunu satmayı düşünmediği ve bu sebeple beklentisinin çok yüksek olduğu öğrenildi. F.Bahçe 15 milyon Euro'luk teklifini iletirken bu öneri reddedildi.Chermiti bu sezon 25 maçta 4 gol, 2 asist yaptı.