Bir yere gitmem!

Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Youssef En-Nesyri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ancak Faslı oyuncu, kararları ile yönetimin de elini kolunu bağladı. Sarı-lacivertli yönetim santrfor takviyesi isterken futbolcu ise Juventus'u geri çevirerek herkesi şok etti.
İtalyan ekibinin kiralama teklifini F.Bahçe kabul etti ancak En-Nesyri, "Kiralık gitmem" dedi. İtalyan ekibi, satın alma opsiyonunu kullanması halinde gelecek sezon için vereceği ücreti de ayrıca En-Nesyri'ye kabul ettiremedi. Yıllık 8 milyon Euro alan 28 yaşındaki santrfor, Haziran 2029'a kadar süren kontratının farkının Fenerbahçe tarafından karşılanmasını istiyor.
CHERMİTİ BOMBASI
Fenerbahçe'de henüz En-Nesyri ve Jhon Duran ayrılmasa da forvet arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertliler, Youssef Chermiti için kulübü Rangers'a resmi teklifini iletti.
İskoç ekibinin, Portekizli santrforunu satmayı düşünmediği ve bu sebeple beklentisinin çok yüksek olduğu öğrenildi. F.Bahçe 15 milyon Euro'luk teklifini iletirken bu öneri reddedildi. Ancak 21 yaşındaki oyuncu için Kanarya'nın şartları zorlayacağı, yeni bir teklifle Rangers'ın kapısını çalacağı öğrenildi.
Chermiti bu sezon 25 maçta 4 gol, 2 asist yaptı.