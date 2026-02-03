Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Spor’da fırtına esecek
Giriş Tarihi: 3.02.2026

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında bugün sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Fethiyespor'u konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Grupta ilk maçında sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, ikinci karşılaşmada ise deplasmanda İstanbulspor'u 6-1 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Fethiyespor karşısında kazanarak gruptan çıkma iddiasını sürdürmek istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Zubkov, mücadelede forma giyemeyecek.
