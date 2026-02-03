Agbadou bitti bitiyor

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren ve uzun süredir Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'nun peşinde olan Beşiktaş, hedefine ulaşmaya artık çok yakın. Transferde son günlere girilirken görüşmelerini hızlandıran siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli stoper ile senelik 3 milyon Euro'dan 4,5 yıllık kontrat için el sıkıştı. Ardından sürekli sorun çıkaran Wolverhampton yetkilileriyle bir kez daha masaya oturuldu. Yapılan pazarlıklarda İngiliz ekibinin, 17 milyon Euro artı bonus üzerinden yapılan teklifi kabul ettiği kaydedildi. Tarafların ödeme planı üstüne görüşmeleri de son aşamaya getirdiği aktarılırken, transferin tamamlamasına kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'A GELMEK İÇİN ALACAKLARINI BIRAKTI

Emmanuel Agbadou'nun, Beşiktaş'a gelmeyi çok istediği ve transferin gerçekleşmesi adına Wolverhampton'daki tüm alacaklarından feragat ettiği kaydedildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bir an önce takımda görmek istediği tecrübeli oyuncu, bu sezon çıktığı 17 maçta 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı. Devre arasında şu ana kadar Kristjan Asllani ve Yasin Özcan'ı renklerine bağlayan Beşiktaş, Agbadou ile birlikte üçüncü transferini gerçekleştirmiş olacak.

EN PAHALI 2. TRANSFER

Emmanuel Agbadou için ödenecek 17 milyon Euro, siyah-beyazlı kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelleri arasında Orkun Kökçü (30 milyon Euro) transferinin ardından ikinci sırada yer alacak.