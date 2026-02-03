Daha cesur oynamalıyız!

Kocaelispor deplasmanından 3 puanla dönerek namağlup ünvanını koruyan Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, agresif ve sert bir takıma karşı çok önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. İtalyan çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: "Asensio'nun golü önemliydi ama aynı zamanda Ederson'un kurtarışı da çok önemliydi. Maça başlarken zorluklar yaşadık. İstediğimiz başlangıcı yapamadık ve oynama şansı bulamadık. Biraz daha cesaretli olabilirdik ama oyuncularım bana zeminin kaygan olduğunu ve bu şartlarda risk almalarına gerek olmadığını söylediler. Fikir belirtmeleri hoşuma gidiyor. Oyuncuların görüşleri de benim için önemli. Zamanla daha iyi oynadık. Golü attıktan sonra doğru yolu bulduk ve daha iyi oynadık. Avrupa yorgunluğunu bahane olarak göremem, daha cesur oynayabilirdik. Devrede de bunu konuştuk. Maçlarda çok fazla enerji harcıyoruz. Üst üste maçlar oynuyoruz. Böyle bir dönemde 3 puan aldığımız için mutluyuz." 40 yaşındaki teknik adam, Rus takımı Zenit ile anlaşan ve kadroya alınmayan Jhon Duran'ın durumu için ise "Kendisinin ufak ağrıları vardı. O yüzden maçın kadrosuna giremedi" yorumunu yaptı.

İŞTE TARTIŞILAN POZİSYON!

Maçın 36. dakikasında Talisca ile Sow arasındaki ikili mücadelede Brezilyalı yıldızın dirseği rakibinin yüzüne geldi. Show bir süre yerde yatarken ev sahibi oyuncular Talisca'ya kırmızı kart bekledi ancak hakem Akarsu 'devam' dedi. VAR'dan da herhangi bir müdahale gelmedi.



TEPKİ ÇEKEN HAREKET

Asensıo'nun golünden sonra Skriniar, tribünlere uygunsuz bir hareket yaptı. Bu çirkin davranış sosyal medyada büyük tepki toplarken Kocaelisporlu futbolcular da tecrübeli oyuncunun üzerine yürüdü.

TARAFTARA BERE JESTİ

G.SARAY'IN, Kayseri maçında tribünlerde ısıtıcıları açmaması nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterirken dün Fenerbahçe yönetimi, sarı-lacivertlilere jest yaptı. Kocaeli stadındaki soğuk havayı göz önüne alan yönetim, maça gelen taraftarları için koltuklara bere bıraktı. Olimpiyat'ta oynanan Süper Kupa Finali'nde de yağmurluk dağıtan Fenerbahçe'nin, bu hareketi sosyal medyada da büyük takdir topladı.