Jhon Duran Zenit’te

başında büyük umutlarla Al-Nassr kulübünden kiralanan Jhon Duran beklentilerin kıyısından bile geçemezken 22 yaşındaki oyuncu, Rus ekibi Zenit'e gönderildi.genç futbolcunun kontratı sarı-lacivertliler tarafından feshedilirken, Kolombiyalı yıldız da Zenit'in yolunu tuttu. Duran'ın kalan ücretinin bir bölümü Ruslar tarafından karşılanacak. Adı daha önce Fransız ekibi Lille ve İtalyan Juventus ile anılan ancak bir sonuç alınamayan oyuncunun ayrılması ile birlikteBu sezon ligde 10 maça çıkan Kolombiyalı forvet, 3 gol atarken 3 kez de asist yaptı. Duran, sarı-lacivertli takımın Kocaelispor maçı kadrosuna da dahil edilmedi ve resmi imzayı atmak Rusya'ya uçtu.