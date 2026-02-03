Jhon Duran Zenit’te

Sezon
başında büyük umutlarla Al-Nassr kulübünden kiralanan Jhon Duran beklentilerin kıyısından bile geçemezken 22 yaşındaki oyuncu, Rus ekibi Zenit'e gönderildi. Fenerbahçe'nin 1 sezon için toplamda 20 milyon Euro'luk maaş+kiralık ödemesi yaptığı
genç futbolcunun kontratı sarı-lacivertliler tarafından feshedilirken, Kolombiyalı yıldız da Zenit'in yolunu tuttu. Duran'ın kalan ücretinin bir bölümü Ruslar tarafından karşılanacak. Adı daha önce Fransız ekibi Lille ve İtalyan Juventus ile anılan ancak bir sonuç alınamayan oyuncunun ayrılması ile birlikte Fenerbahçe de yabancı kontenjanı için rahat bir nefes aldı.
Bu sezon ligde 10 maça çıkan Kolombiyalı forvet, 3 gol atarken 3 kez de asist yaptı. Duran, sarı-lacivertli takımın Kocaelispor maçı kadrosuna da dahil edilmedi ve resmi imzayı atmak Rusya'ya uçtu.