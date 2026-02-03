Körfez’i yaktı!

Zirve ile farkı 3'e düşüren F.Bahçe, perşembe günü kupada Erzurum FK ile oynayacak

20 YIL SONRA İLK KEZ

KANARYA, ligde 20 haftada 46 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon yenilmeyen tek takım konumunda bulunan F.Bahçe (13G-7B), lig tarihinde ikinci kez bir sezonun ilk 20 karşılaşmasını namağlup geçti (2005/06; 16G-4B).

DIŞ SAHADA 25 PUAN

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 11 karşılaşmaya çıktı. 9'unu Tedesco, 1'ini Mourinho, 1'ini de Zeki Murat Göle'nin yönetiminde oynayan sarı-lacivertliler; 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Kanarya, ligde konuk olduğu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 9 gol gördü.

HASRET SONA ERDİ

Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya mağlup olup ardından Süper Lig'de Göztepe ile berabere kalan Fenerbahçe, yine Avrupa'da FCSB ile puanları paylaşmıştı. Sarılacivertliler, 3 maç sonra kazanarak kendine geldi.

ASENSİO ALEV ALDI

İLK yarının son anlarında uzaktan jeneriklik bir vuruşla Kocaelispor'u avlayan Marco Asensio, Süper Lig'de üst üste 7. deplasman maçında da skor katkısı yaptı (5 gol-5 asist). Süper Lig'de Fabio Borini'den (8 maç; Ekim 2022-Mart 2023) bu yana üst üste yedi dış saha karşılaşmasında gol katkısında bulunan ilk oyuncu olan İspanyol yıldız, sarı-lacivertli formayla gol sayısını 10'a çıkardı.

SAVAŞMAYA DEVAM

Maçın kahramanı olan Marco Asensio, "Takım olarak iyi mücadele ettik. 3 puan için mutluyuz. Sene sonundaki hedefimiz için savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

EDSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

FENERBAHÇE'DE ilk yarıda rakibiyle girdiği bir pozisyon sonrası sarı kart gören Edson Alvarez, cezalı duruma düştü. Tecrübeli orta saha, gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak olan Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.