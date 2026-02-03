Kupada heyecan devam ediyor

Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları bugün başlayacak. Üç güne yayılacak karşılaşmalar, gruplardan çıkma adına kritik önem taşıyor. Bugün ve yarınki tüm mücadeleler A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Perşembe günü üç maç A Spor'da, akşam 20.30'da başlayacak Fenerbahçe- Erzurumspor FK müsabakası ise ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.
HAFTANIN PROGRAMI
BUGÜN:
13.00 Iğdır FK-Antalyaspor
15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK
18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı
20.30 Trabzonspor-Fethiyespor
YARIN
13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor
15.30 Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir
18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor
20.30 Galatasaray-İstanbulspor
PERŞEMBE
13.00 Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK
15.30 Tümosan Konyaspor-Aliağa Futbol
18.00 Kocaelispor-Beşiktaş
20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK