Kupada heyecan devam ediyor

Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası gruplarında üçüncü hafta maçları bugün başlayacak. Üç güne yayılacak karşılaşmalar, gruplardan çıkma adına kritik önem taşıyor. Bugün ve yarınki tüm mücadeleler A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Perşembe günü üç maç A Spor'da, akşam 20.30'da başlayacak Fenerbahçe- Erzurumspor FK müsabakası ise ATV ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

HAFTANIN PROGRAMI

BUGÜN:

13.00 Iğdır FK-Antalyaspor

15.30 Samsunspor-Sipay Bodrum FK

18.00 Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı

20.30 Trabzonspor-Fethiyespor

YARIN

13.00 Boluspor-Corendon Alanyaspor

15.30 Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir

18.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor

20.30 Galatasaray-İstanbulspor

PERŞEMBE

13.00 Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK

15.30 Tümosan Konyaspor-Aliağa Futbol

18.00 Kocaelispor-Beşiktaş

20.30 Fenerbahçe-Erzurumspor FK