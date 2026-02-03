Son kozu Vermeeren

Orta saha transferini 5 Şubat'a kadar bitirmek zorunda olan Galatasaray, son kozlarını oynamaya başladı. Pape Gueye'yi yüksek maliyetinden dolayı listeden çıkaran sarı-kırmızılılar, kiralama formülüyle Arthur Vermeeren'e yoğunlaştı. Bonservisi Leipzig'de bulunan ve Marsilya'da kiralık forma giyen Belçikalı 6 numara için bir kez daha hamle yapıldı. Vermeeren, kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray'a gelmeye hazır durumda.

GEÇİCİ ÇÖZÜM HAMLESİ

Hem Leipzig hem de Marsilya'yı ikna etmeye çalışan sarı-kırmızılılar, 20 yaşındaki oyuncuyu orta sahadaki geçici çözüm olarak görüyor. Arthur Vermeeren'in kiralık sözleşmesine Noa Lang ve Asprilla'ya koyulan zorunlu olmayan satın alma opsiyonu düşünülüyor. Belçika A Milli Takımı'na kadar yükselen 2005 doğumlu Vermeeren, bu sezon 17 maçta 2 asistlik performans sergiledi.

VERMEEREN'İN KARİYERİ

KULÜP MAÇ GOL ASİST

Leipzig 39 - 2

Marsilya 17 - 2

Antwerp 66 3 8

Atletico Madrid 5 - -