Svanberg’de işlem tamam

Birinci hedef olarak Vermeeren'i belirleyen Galatasaray, sürpriz bir isimle el sıkıştı. Sarıkırmızılılar, Almanya Bundesliga'da Wolfsburg forması giyen Mattias Svanberg ile temas kurdu. 27 yaşındaki İsveçli orta saha oyuncusu ile her şartta anlaşma sağlandı. Wolfsburg'a da satın alma opsiyonlu kiralama teklifi iletildi ve el sıkışıldı. Transferin bitmesine kısa süre kala eğer Vermeeren'de istenilen sonuç alınamazsa, Svanberg getirilecek. Bu sezon takımında beklediği forma şansını bulamayan 185 cm boyundaki futbolcu, 667 dakikada 4 gol, 2 asistlik katkısıyla dikkat çekti. Svanberg daha önce Malmö ve Bologna'da boy göstermişti.