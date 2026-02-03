Taraftarlar isyan etti!

Galatasaray'ın, Mattias Svanberg ile anlaştığının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada taraftarlar büyük tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı futbolseverler,şeklinde bir başlık açarak oyuncuyu takımlarında görmek istemedikleri yönünde mesajlar paylaştı. İsveçli futbolcunun G.Saray'a faydalı olmayacağı görüşünü savunan taraftarlar,"Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yapacak takıma kronik futbolcu almaya çalışıyorsunuz. Kararınızdan vazgeçin" şeklinde yorumlar yaptı.