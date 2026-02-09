Gereğini yap istifa et!

Manchester City deplasmanında yaşanan bir skandal, Galatasaray kulislerinde çok konuşuluyor.Eler'in, Manchester deplasmanına gitmek isteyen bir taraftar ve oğlunu VIP hizmet adı ile bağış yapmasını istediği ancak bu bedelle kendisi ve oğlunu VIP hizmetler ile İngiltere'ye götürdüğü iddia edildi. Eler'e ödediği 4 bin Euro'nun bağış makbuzu olarak karşılığını alamayan Kanberoğlu, bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.Eler'in ne diyeceği merak konusu.