Süper Lig’de dünkü diğer sonuçlar

AGYEI SAHNE ALDI KOCAELİ KAZANDI

TRENDYOL Süper Lig'in 21. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakada Körfez ekibinin golleri 65 ve 73. dakikalarda Daniel Agyei'den geldi. Sarı-kırmızılıların tek sayısını ise 81'de Talha Sarıarslan kaydetti. 3 hafta aradan sonra kazanan Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, puanını 27'ye yükseltirken ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkan Kayseri ise 15 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Kocaeli, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Kayseri ise Göztepe deplasmanına gidecek.



GAZİANTEP GERİDEN GELDİ HASRETE SON VERDİ

SÜPER Lig'de günün diğer müsabakasında da Gaziantep FK, evinde Kasımpaşa'yı geriden gelerek 2-1 yendi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İstanbul ekibi, 16. dakikada Benedyczak ile öne geçti. Kırmızı-siyahlılar ise 24'te Kozlowski ve 26'da Bayo ile müsabakayı lehine çevirmeyi başardı. Gaziantep'te Camara 42. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Burak Yılmaz'ın öğrencileri, 7 maç sonra galip gelmeyi bildi ve puanını 28'e yükseltti. Emre Belözoğlu yönetimindeki Kasımpaşa'nın üç puan hasreti de 8 haftaya yükseldi ve 16 puanda kaldı.



ERZURUM, SAKARYA'YI TEK GOLLE GEÇTİ

TRENDYOL 1. Lig'in 24. haftasında Erzurumspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakada Dadaşlar'a galibiyeti getiren golü 61. dakikada Giovanni Crociata kaydetti. Erzurum kazanma serisini 7'ye çıkarırken Sakarya ise 7 maçtır gülemiyor. Serkan Özbalta'nın ekibi, puanını 48'e yükseltti ve zirveyle arasındaki fark bir puan oldu. Yeşil-siyahlı takım ise 23 puanda kaldı.