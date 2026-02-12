Haziran’a kadar görüşmeyelim!

Ara transfer döneminde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe, bir yandan da mevcut oyuncularına gelen tekliflerle karşı karşıya kaldı. Sarı-lacivertlilerde Jhon Duran, En-Nesyri, Szymanski, Becao, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile yollar ayrılırken, 6 oyuncuya daha ciddi ilgi oluştu. Yönetim, şampiyonluk yarışını riske atmamak adına bu isimler için sezon sonunu işaret etti.

HANGİ TAKIM KİMİ İSTEDİ



OOSTERWOLDE: Hollandalı savunmacı için Crystal Palace ve Roma resmi girişimde bulundu. Teknik direktör Tedesco, savunma dengesini bozmak istemediği için ayrılığa onay vermedi.

İSMAİL YÜKSEK: Marsilya, milli orta saha oyuncusunu yakından takip etti ve ilgi mektubu gönderdi. F.Bahçe cevap vermeyince resmi teklif aşamasına geçilmedi.

OĞUZ AYDIN: Trabzonspor'un kapısından dönen milli futbolcuya ara transferde olduğu gibi sezon sonunda da Rusya ve Fransa'dan ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.

FRED: Ara dönemde özellikle Kante transferi sonrası ayrılığı gündeme gelen Fred, istediği şartlarda teklif bulamayınca takımda kaldı. Ancak düzenli forma şansı konusunda rekabetin artması nedeniyle Brezilyalı yıldızın sezon sonunda ülkesine dönme ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor.

ALVAREZ: F.Bahçe'nin kiraladığı, ara dönemde teklifler alan Meksikalı orta saha için 22 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Bedelin yüksek bulunması nedeniyle indirim hedefleniyor.

BROWN: Genç oyuncu için ara transfer döneminde ilgi oluşsa da resmi teklif gelmedi. Sezon sonunda Brown'un gelen teklifleri değerlendirmesi beklenirken, yönetim ayrılığa sıcak bakıyor.