Gol hasretleri bitti Antalya, Samsun’u yendi

TRENDYOL Süper Lig'de Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u 3-1 mağlup etti. Bu sezon hiç ağları havalandıramayan Samuel Ballet, Karadeniz ekibine patladı... İsviçreli kanat oyuncusu 6 ve 22. dakikalarda ağları sarsarak takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla biterken Antalya fırtınası hız kesmedi. Bu kez de sahnede Nikola Storm vardı. 51. dakikada oyuna giren Belçikalı futbolcu da 14 maç aradan sonra gol hasretini bitirdi, 72'de farkı 3'e çıkardı. Samsun 90+6'da Ntcham ile penaltıdan skoru 3-1'e getirse de kazanan değişmedi. Antalya rahat bir nefes alırken Karadeniz ekibi sahadan mutsuz ayrıldı.

YENİ TEKNİK EKİP YÜKSELİŞE GEÇİRDİ

ANTALYASPOR, teknik direktörlüğe Sami Uğurlu geldikten sonra yükselişe geçti. Uğurlu ve ekibi, ligde çıktıkları 5 maçta sadece 1 kez kaybetti. 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı. Sami Uğurlu'nun cezası sebebiyle bu mücadelede de takımın başında yardımcı antrenör Mehmet Ender Örenç vardı. Örenç, basın toplantısındaki net mesajları sebebiyle taraftarlardan yine övgü aldı.