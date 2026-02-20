Karşıyaka’ya Galatasaray faturası

Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 15 Şubat'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan ve saha olayları ile küfürlü tezahüratlar nedeniyle hakemlerin 3 kez anons yaptırıp soyunma odasına gitmeleriyle 15 dakika duran maç sonrası yeşil-kırmızılılara toplam 500 bin TL ceza kesti.

Karşıyaka-Galatasaray maçında bitime 1 dakika 38 saniye kala skoru 68-74'e getiren basketi atan konuk ekipten Buğrahan Tuncer, ev sahibi taraftarlara elleriyle, 'Oturun, sakin olun' anlamına gelen hareket yapınca olaylar çıkmıştı. Hakemler bu anlarda tribünden Buğrahan'a yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle üçüncü kez anons yaptırıp soyunma odasına giderken, konuk oyuncalara yabancı maddeler atılmıştı.

Buğrahan Tuncer, Karşıyaka deplasmanında daha önce 2024 yılında kendisiyle ilgili tezahürata uygunsuz şekilde karşılık vermiş ve o maçın ardından her Karşıyaka-Galatasaray maçında tribünlerden tepki almıştı.