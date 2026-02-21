Başakşehir, Alanyaspor deplasmanında galip!

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i konuk etti. Başakşehir, Alanyaspor deplasmanında 2-1'lik skorla galip geldi.
Başakşehir'in gollerini 14'üncü dakikada Selke ile 44'üncü dakikada penaltıdan Shomurodov kaydetti. Alanyaspor'da fileleri 67'nci dakikada Hadergjonaj havalandırdı.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 36'ya yükseltti. Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Başakşehir 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta, Harit, sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Selke'yi topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
25. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan gerçekleştirdiği atakta Hwang, ceza sahası içerisinde Güven Yalçın'ı topla buluşturdu. Güven Yalçın'ın vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta çıktı.
44. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkarttı. Feyzullayev ceza sahası içerinde Ümit Akdağ tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Shomurodov, meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 2-0
45+4. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj, yerden ceza sahası içerisine gönderdi topla buluşan Güven Yalçın'ın kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Ömer Ali Şahiner'e çarparak direğin yanından az farkla kornere gitti.
Karşılaşmasının ilk yarısı, Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
56. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Mounie'nin ceza sahası içerisine ortaladığı topa Meschack röveşata vurdu. Opoku'ya çarpan topu kaleci Muhammed Şengezer kontrol etti.
64. dakikada Başakşehir'de Da Costa, Makouta'dan kaptığı topla ceza sahası içerisine girdi. Da Costa'nın şutu, az farkla direğin yanından auta çıktı.
67. dakikada Alanyaspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Ruan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı top savunmadan sekerek, sağ çaprazda bulunan Hadergjonaj'a geldi. Bu futbolcunun volesinde top ağlarla buluştu: 1-2
Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.