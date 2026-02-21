Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Skriniar’da hedef derbi!
Sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen Slovak stoper, 6 hafta forma giyemeyecek. Sağlık heyeti, oyuncuyu Beşiktaş maçına yetiştirebilmek için seferberlik ilan etti

Nottingham Forest maçında sakatlanan F.Bahçe savunmasının bel kemiği Milan Skriniar'da korkulan oldu. Stattan çıkarken zor yürüdüğü gözlenen ve dün MR'a giren Slovak stoperin, sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Sağlık heyeti, 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı bildirilen oyuncuyu nisan başındaki Beşiktaş derbisine yetiştirmeyi hedefliyor. Skriniar'ın durumu camiada moralleri bozarken Tedesco'nun, yerine Yiğit Efe Demir'i düşündüğü ve alacağı katkıya bağlı 3'lü defansa da dönebileceği kaydedildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Skriniar, "Bana sadece birkaç hafta verin. Her şeyi tekrar devralacağım" ifadelerini kullandı.

7 MAÇ KAÇIRACAK!
Kasımpaşa-(Süper Lig)
Nottingham Forest (D)-(Avrupa Ligi)
Antalyaspor (D)- (Süper Lig)
Gaziantep FK (D) – (Türkiye Kupası)
Samsunspor- (Süper Lig)
Fatih Karagümrük (D) - (Süper Lig)
Gaziantep FK - (Süper Lig)

