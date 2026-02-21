Victor Osimhen’e Juve koruması!

Juventus'u 5-2 yenerek Avrupa'da tarih yazan Galatasaray lige dönüyor. Sarı-kırmızılılar 23. haftada Konyaspor'a konuk olacak. Juventus rövanşı düşünülerek rotasyona gidilecek. Sağ ayağında ağrı bulunan Osimhen dinlendirilecek ve Juve maçında ilk 11'de olacak. Konya deplasmanında savunmada Boey, Singo ve Eren, orta sahada da İlkay'ın görev yapması bekleniyor. Sane'nin ilk 11'de başlaması, son dönemin formda ismi Noa Lang'ın dinlendirilmesi planlanıyor. Süper Lig'de 3 puan farkla lider olan G.Saray'da tek hedef; Konyaspor'u yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak...

KONYA'YA PRİM JESTİ: 41 MİLYON TL

SÜPER Lig'de 12 haftadır galibiyete hasret Konyaspor'da Galatasaray maçı önemli hale geldi. Başkan Ömer Atiker, yeşil-beyazlı oyunculara 3 puan için 800 bin Euro prim sözü verdi. Kaptanı Guilherme'yi kadro dışı bırakan yeni teknik direktör İlhan Palut, meslektaşı Okan Buruk'a karşı sürpriz peşinde.