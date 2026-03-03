Agbadou hakkını verdi

Beşiktaş iki ay süren uzun pazarlıklar sonunda Wolverhamton'dan 18 milyon Euro bonservis bedeliyle 28 yaşındaki Agbadou'yu renklerine kattığında, ücreti büyük eleştiri almıştı. Ancak Fildişi Sahilli stoper, kısa sürede takıma uyum sağladı ve performansıyla soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Siyahbeyazlılar, Agbadou'nun forma giydiği 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 10 puan topladı. Göztepe ve Kocaelispor maçları gol yemeden kazanıldı. Kocaelispor deplasmanında galibiyet golünü atan Agbadou, Alanyaspor karşılaşmasında da Hyeon-gyu Oh'a asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ ARTIK TAM BİR TAKIM!

Son olarak 2 Kasım'daki Fenerbahçe derbisinde mağlup olan Beşiktaş, o tarihten bu yana lig ve kupadaki 16 resmi maçta yenilmedi. Ligde 8 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, kupada 2 galibiyet-1 beraberlik elde etti. Devre arası kampı ile fizik gücünü artırırken, yeni transferlerin de hazır gelmesi ile bambaşka bir takım kimliğine büründü. Son 2 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı. Bu sezon gol yemeden kazandığı maç sayısını ise 7'ye yükseltti. Ayrıca bu sezon ligde üst üste 20. maçında da rakip ağları havalandırdı. 24 maçın 22'sinde gol atan siyah-beyazlılar, toplamda 45 gol kaydetmeyi başardı.